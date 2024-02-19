Депутаты хотят отказаться от идентификации клиентов, которые платят за услуги ЖКХ до 60 тысяч рублей

С 2009 года был установлен лимит в 15 тыс. рублей, при котором плательщикам не нужно проходить процедуру подтверждения личности. Из-за роста тарифов этот порог хотят пересмотреть, к тому же оплата коммуналки не относится к подозрительным операциям.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который разрешает банка не проводить идентификацию клиентов, если они платят за коммунальные услуги и жилые помещения меньше 60 тыс. рублей.

В 2006 году был установлен предельный размер суммы платежа в пределах 30 тыс. рублей, при котором не требуется идентификации клиента.

В 2009 году лимит пересмотрели и понизили до 15 тыс. рублей. Ограничение распространяется на все виду платежных операций, в том числе и на оплату ЖКУ.

Уже в тот момент отдельные платежи за жилищно-коммунальные услуги превышали предельную сумму и требовали проведения идентификации плательщика, — сказано в пояснительной записке.

В 2023 году среднемесячный платеж по услугам ЖКХ достигает лимита в 15 тыс. рублей. Это значит, что проходить идентификацию должны около 50% от всех плательщиков.

Операции по приему денежных средств от физических лиц за ЖКУ в принципе не обладают признаками операций, имеющих запутанный или необычный характер, имеют очевидный экономический смысл и законную цель, а именно исполнение обязательств потребителем по оплате потребляемых жилищных и коммунальных услуг, — пишут авторы законопроекта.

Сейчас лимиты хотят пересмотреть и разрешить плательщикам не подтверждать свою личность при оплате ЖКУ на сумму меньше 60 тыс. рублей.