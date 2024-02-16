Сотрудники банков приезжают домой к клиентам, чтобы защитить от мошенников

Банки внедряют новую систему защиты своих клиентов от мошенников. Сначала их просят отказаться от подозрительной операции по телефону, но если это не сработало, то сотрудник приедет на встречу. Об этом пишут «Известия».
В ходе личной беседы специалисты банка с большей вероятностью смогут расположить к себе человека и уговорить не переводить средства злоумышленникам.
В банке «Тинькофф» уже запустили такую систему с выездом сотрудников к клиентам. Борьба с мошенниками идет в несколько этапов. Сначала банк вычисляет подозрительную операцию и блокирует ее, затем специалисты звонят клиенту и просят его отказаться от перевода. В случае, если это не сработает, то сотрудник приезжает к пользователю.
Из людей, которые доставляют карты, точечно выбираются представители компании и обучаются. Когда они приезжают к клиенту, то привозят с собой обезличенные примеры записей разговоров мошенников и переписок, как мошенник может общаться с человеком. Когда клиент узнает себя в какой-то ситуации, то может выйти из заблуждения, в которое его вводит злоумышленник. Общие фразы в тяжелых случаях не работают, — сказал заместитель руководителя Центра экосистемной безопасности «Тинькофф» Олег Замиралов.
Подобные меры позволяют переубедить 95% пользователей и сохранить их деньги.
Банк вместе с психологами разрабатывал сценарии взаимодействия с жертвами мошенников. Если личная встреча с бригадой «скорой антимошеннической помощи» прошла неудачно, то информацию о подозрительных действиях передают в отделение полиции.
В 2023 году объем операций без согласия клиентов вырос на 11,5% по сравнению с 2022 годом. Мошенники пытались украсть 15,8 млрд рублей, из которых банкам удалось вернуть только 8,7% или 1,4 млрд рублей.
Комментарии4
от чего-то мне подумалось, что у тех, кого называют "мошенниками", и тех кто именуется "специалист банка" такая своеобразная конкуренция! Работа у них одна и та же.
или те заберут, или эти. Выбирайте: кому лучше отдать!
А может быть это .... одна и та же личность?
в том-то и дело, что мошенники по телефону тоже представляются специалистами банка. И как жертве определить, кто ему звонит?...
Самое интересное, что специалисты которые ездят по клиентам у Тинькоффа - это самозанятые и формально близко не сотрудники банка, а люди почти с улицы. Те кто приезжает на выдачу карты например.
это, элементарно курьер: Вам пакет, получи-распишись. Ему что пиццу везти, что конверт с картой, или письмом каким-нить.
Что там, про что, какие-то детали, не говоря уже о решении каких-либо вопросов с ним речи никакой не получится.
А тут... что вы переводите, да кому, да зачем, а действительно ли надо... Это вже совсем другие должности и работники