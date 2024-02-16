Сотрудники банков приезжают домой к клиентам, чтобы защитить от мошенников

При обнаружении подозрительных операций банк блокирует перевод в адрес мошенников и связывается по телефону с клиентом, чтобы убедить его отменить свои действия. Если это не сработает, то специалист выезжает на встречу с жертвой мошенника.

Банки внедряют новую систему защиты своих клиентов от мошенников. Сначала их просят отказаться от подозрительной операции по телефону, но если это не сработало, то сотрудник приедет на встречу. Об этом пишут «Известия».

В ходе личной беседы специалисты банка с большей вероятностью смогут расположить к себе человека и уговорить не переводить средства злоумышленникам.

В банке «Тинькофф» уже запустили такую систему с выездом сотрудников к клиентам. Борьба с мошенниками идет в несколько этапов. Сначала банк вычисляет подозрительную операцию и блокирует ее, затем специалисты звонят клиенту и просят его отказаться от перевода. В случае, если это не сработает, то сотрудник приезжает к пользователю.

Из людей, которые доставляют карты, точечно выбираются представители компании и обучаются. Когда они приезжают к клиенту, то привозят с собой обезличенные примеры записей разговоров мошенников и переписок, как мошенник может общаться с человеком. Когда клиент узнает себя в какой-то ситуации, то может выйти из заблуждения, в которое его вводит злоумышленник. Общие фразы в тяжелых случаях не работают, — сказал заместитель руководителя Центра экосистемной безопасности «Тинькофф» Олег Замиралов.

Подобные меры позволяют переубедить 95% пользователей и сохранить их деньги.

Банк вместе с психологами разрабатывал сценарии взаимодействия с жертвами мошенников. Если личная встреча с бригадой «скорой антимошеннической помощи» прошла неудачно, то информацию о подозрительных действиях передают в отделение полиции.

В 2023 году объем операций без согласия клиентов вырос на 11,5% по сравнению с 2022 годом. Мошенники пытались украсть 15,8 млрд рублей, из которых банкам удалось вернуть только 8,7% или 1,4 млрд рублей.