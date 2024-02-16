🎓Вебинар: Как бухгалтеру быстро внедрить управленческий учет. 7 марта в 11:00 мск!

Узнайте, как настроить и автоматизировать управленческий учет в любой компании.

Чтобы настроить управленческий учет в компании, нужно выяснить сначала, зачем он нужен бизнесу, кто его будет вести, а затем уже как настроить и на что обратить внимание. Познакомитесь с инструментами для автоматического формирования отчетов ДДС, ПиУ и бюджетирования. Научитесь разносить доходы и расходы по различным направлениям бизнеса и считать их рентабельность.

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Спикер — Ольга Турчина, финансовый директор IT-компании «Аспро». Создатель облачной системы для финансового и управленческого учета Аспро. Финансы. Внедряет управленческий в сфере строительства, производства, торговли, IT и других отраслей.

На вебинаре разберем:

Что такое управленческий учет.

Какие задачи решает управленческий учет и этапы внедрения.

Автоматизация управленческого учета.

Движение денежных средств (ДДС) и как работать с отчетом ДДС.

Отчет прибыли и убытки и как работать с ОПиУ.

Работа с финансовыми виджетами: информация о деньгах компании за несколько минут.

Финансовое планирование.

Как анализировать издержки.

Ждем вас на вебинаре 7 марта в 11:00 мск!