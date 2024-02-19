Турция признала серьезные проблемы с банковскими переводами

В системе банковских переводов между РФ и Турцией появились серьезные проблемы. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на российского посла в Анкаре Алексея Ерхова.
Подтверждаем наличие серьезных проблем в сфере банковских переводов в интересах российских и турецких участников внешнеэкономической деятельности. Необходимая работа по урегулированию создавшихся сложностей ведется на двустороннем уровне, — заявил Алексей Ерхов.
После публикации нового постановления Минфина США (OFAC) 22 декабря 2023 года банки стали отказываться от проведения операций с бизнесом из РФ, опасаясь попасть под вторичные санкции.
Недавно мы писали, что проблему с денежными переводами в Турцию решили для экспортеров текстиля. Также Турция снова начала принимать платежи из России за гуманитарные товары.
Начать дискуссию