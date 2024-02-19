Турция признала серьезные проблемы с банковскими переводами

Российский посол в Анкаре подтвердил проблемы с денежными переводами между Россией и Турцией. Сейчас власти работают над их устранением, но подробности не разглашаются.

В системе банковских переводов между РФ и Турцией появились серьезные проблемы. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на российского посла в Анкаре Алексея Ерхова.

Подтверждаем наличие серьезных проблем в сфере банковских переводов в интересах российских и турецких участников внешнеэкономической деятельности. Необходимая работа по урегулированию создавшихся сложностей ведется на двустороннем уровне, — заявил Алексей Ерхов.

После публикации нового постановления Минфина США (OFAC) 22 декабря 2023 года банки стали отказываться от проведения операций с бизнесом из РФ, опасаясь попасть под вторичные санкции.

Недавно мы писали, что проблему с денежными переводами в Турцию решили для экспортеров текстиля. Также Турция снова начала принимать платежи из России за гуманитарные товары.