Турецкие экспортеры текстиля могут получать денежные переводы из РФ

Власти Турции решили проблему денежных переводов из РФ для экспортеров текстиля, готовой одежды, обуви и пищевой продукции.

Оплата за экспорт в Россию текстиля, готовой одежды, обуви и пищевой промышленности начала поступать через Emlak Participation Bank. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на издание Ekonomim.

Представители профильного министерства приняли меры после того, как участились проблемы с денежными переводами из России. В настоящее время переводы начали осуществляться через банк Emlak Katılım, — сказано в сообщении.

Проблема с денежными переводами по-прежнему не решена для экспортеров из автомобильного и машиностроительного сектора.

Недавно мы писали, что банки Турции отказываются работать с российскими партнерами из-за риска попасть под вторичные санкции США.

С 1 января 2024 года транзакции между Россией и Турцией практически прекратились. К концу января 2024 года Министерство торговли Турции пообещало решить проблемы с банковскими переводами.