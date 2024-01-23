Турецкие экспортеры текстиля могут получать денежные переводы из РФ

Оплата за экспорт в Россию текстиля, готовой одежды, обуви и пищевой промышленности начала поступать через Emlak Participation Bank. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на издание Ekonomim.
Представители профильного министерства приняли меры после того, как участились проблемы с денежными переводами из России. В настоящее время переводы начали осуществляться через банк Emlak Katılım, — сказано в сообщении.
Проблема с денежными переводами по-прежнему не решена для экспортеров из автомобильного и машиностроительного сектора.
Недавно мы писали, что банки Турции отказываются работать с российскими партнерами из-за риска попасть под вторичные санкции США.
С 1 января 2024 года транзакции между Россией и Турцией практически прекратились. К концу января 2024 года Министерство торговли Турции пообещало решить проблемы с банковскими переводами.
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