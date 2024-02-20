Ветеринарные препараты разрешат продавать без сертификации

Госдума планирует ввести мораторий на сертификацию лекарств для животных и импортных вакцин до 1 января 2026 года.

Депутаты хотят установить мораторий на прохождение производителями сертификации импортных вакцин и лекарств для животных, чтобы не допустить дефицита этих препаратов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на будущий законопроект от ЛДПР.

Продавать лекарства и вакцины для животных без специальной сертификации будет можно до 1 января 2026 года. С сентября 2023 года в стране стало не хватать критически значимых препаратов. Их поставки прекратились из-за рубежа, а в программе импортозамещения этой продукции нет.

Изменить положение поможет остро необходимая в текущих условиях приостановка усложнения доступа на рынок ветпрепаратов, пока доля поставок из дружественных стран не достигнет в общем объеме 70%, — считают в Госдуме.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что отечественные производители не смогут поставлять лекарства для животных без государственной поддержки. Обязательную сертификацию смогли пройти только 11 компаний, а большинство получило отказ.

Более половины вакцин и других препаратов, которые широко применяют аграрии и владельцы домашних животных, поступают из недружественных стран. Поэтому сегодня не только здоровье животных, но и экономическая доступность молока, мяса и другой продукции животноводства и птицеводства непосредственно определяется стабильностью поставок, — говорится в документе.

Президент Российской гильдии кинологов Николай Захаров рассказал, что сейчас не хватает качественных вакцин, а те, что представлены, не соответствуют препаратам, которые ушли с рынка.