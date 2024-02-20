НДС

Где кафе из малого бизнеса брать данные о зарплате для льготы по НДС

Для льготы по НДС в общепите средняя зарплата за минувший год должна быть не менее среднеотраслевой в регионе. Это касается и малого бизнеса.
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Разъяснения дает Минфин в письме от 15.01.2024 № 03-07-07/2271.

Среднюю зарплату в компании считают по РСВ, причем численность берут с титульного листа, а не с раздела 3.

Среднеотраслевую берут по данным Росстата. При этом общепит применяет коды ОКВЭД 56.1, 56.2, 56.3. Но данные Ростата по зарплате надо смотреть по общему коду 56.

Надо идти на сайт www.fedstat.ru. Там надо найти показатель «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике с 2017 г.».

Вместе с тем, необходимо согласование с Росстатом информации о том, что сведения о среднемесячной зарплате по классу 56 включают в себя сведения по всем входящим подклассам, отмечает Минфин.

Про среднеотраслевую зарплату мы рассказывали тут.

Другие условия для льготы по НДС в общепите смотрите здесь.

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