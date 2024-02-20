Не ищите уплаченные авансы по УСН на своем ЕНС

Авансовые платежи по УСН за 2023 год, которые были уплачены платежками-02, с ЕНС ушли в бюджет по сроку их уплаты, установленному в НК.

Аналогично и с авансами, которые платили платежками-01 и сдали на них уведомления по ЕНП.

Некоторые бизнесмены стали сейчас изучать свой ЕНС и обнаружили, что там нет денег, которые были уплачены в виде авансов по УСН. А скоро наступит срок сдачи декларации по УСН и уплаты годового налога. «Где авансы?» – спрашивают бизнесмены в чате ФНС.

На ЕНС этих денег действительно нет. Если в 2022 году авансы были на лицевом счете до момента сдачи декларации, то с 2023 года авансы начисляют по уведомлениям. По сроку уплаты (28.04, 28.07, 28.10) они уходят в бюджет.

Потом после сдачи декларации данные из уведомлений по ЕНП заменятся данными из декларации. Если авансы в итоге окажутся меньше, чем было по уведомлениям, то переплата вернется из бюджета на ЕНС.

Авансы по УСН до сих пор находятся на ЕНС только у тех, кто сам аванс уплатил платежкой-01, а уведомление не сдал. В этом случае налоговики просто не знают, что должно быть начисление. В этом случае аванс начислят по декларации. Если денег на ЕНС хватает, то пеней за несдачу уведомления не будет.