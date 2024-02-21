Когда зарплата декабря не входит в годовой расчет 6-НДФЛ

До 26 февраля надо сдать расчет 6-НДФЛ за 2023 год, в состав которого входят справки о доходах (бывшая форма 2-НДФЛ).

Если зарплата за декабрь 2023 года фактически была выплачена в январе 2024 года, то ни в разделе 1, ни в разделе 2, ни в справках этого дохода и НДФЛ с него быть не должно.

Налоговики сетуют, что эта ошибка часто встречается в отчете. Бухгалтеры включают зарплату декабря в 6-НДФЛ за 2023 год, хотя по норме НК это доход января.

Если аванс за декабрь был выплачен в декабре, то аванс и НДФЛ с него идут в годовую 6-НДФЛ.

Если и аванс за декабрь, и вторая часть зарплаты за декабрь были выплачены в декабре, то вся зарплата и НДФЛ с нее идут в годовую 6-НДФЛ.

Если аванса не было, а вся зарплата была выплачена в январе, то вся зарплата и НДФЛ с нее в годовую форму 6-НДФЛ не идут. Этот доход будет отражен в 6НДФЛ за 1 квартал 2024 года и в справках к 6-НДФЛ за 2024 год.

Как учитывать НДФЛ при разных сроках выплаты зарплаты за декабрь, мы рассказывали тут.