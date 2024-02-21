Когда зарплата декабря не входит в годовой расчет 6-НДФЛ

Если зарплата за декабрь 2023 года фактически была выплачена в январе 2024 года, то ни в разделе 1, ни в разделе 2, ни в справках этого дохода и НДФЛ с него быть не должно.
Налоговики сетуют, что эта ошибка часто встречается в отчете. Бухгалтеры включают зарплату декабря в 6-НДФЛ за 2023 год, хотя по норме НК это доход января.
Если аванс за декабрь был выплачен в декабре, то аванс и НДФЛ с него идут в годовую 6-НДФЛ.
Если и аванс за декабрь, и вторая часть зарплаты за декабрь были выплачены в декабре, то вся зарплата и НДФЛ с нее идут в годовую 6-НДФЛ.
Если аванса не было, а вся зарплата была выплачена в январе, то вся зарплата и НДФЛ с нее в годовую форму 6-НДФЛ не идут. Этот доход будет отражен в 6НДФЛ за 1 квартал 2024 года и в справках к 6-НДФЛ за 2024 год.
Как учитывать НДФЛ при разных сроках выплаты зарплаты за декабрь, мы рассказывали тут.
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