33% компаний устроят фуршет в честь 23 февраля и 8 марта

В Международный женский день 67% работодателей готовят премии для сотрудниц в размере не менее 10% от оклада. Об этом сказано в исследовании сервиса «Работа.ру». Результаты есть в распоряжении «Клерка».
Такую же премию планирует выплатить мужчинам в День защитника Отечестве 71% компаний.
12% компаний дарят на гендерные праздники корпоративные подарки, 9% устраивают корпоративы.
Фуршет для сотрудников в честь 23 февраля и 8 марта устроят в 33% российских компаниях. Тогда как скромными мероприятиями с взаимными поздравлениями пройдут в 22% организаций.
21% работодателей заявили, что с Днем защитника Отечества сотрудницы поздравляют коллег-мужчин без участия руководства. Так обычно делают в транспортной сфере. В 19% случаев мужчины также самостоятельно поздравляют женщин с 8 марта.
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