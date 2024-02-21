33% компаний устроят фуршет в честь 23 февраля и 8 марта

В Международный женский день и в День защитника Отечества сотрудники получат премии в размере не меньше 10% от оклада.

В Международный женский день 67% работодателей готовят премии для сотрудниц в размере не менее 10% от оклада. Об этом сказано в исследовании сервиса «Работа.ру». Результаты есть в распоряжении «Клерка».

Такую же премию планирует выплатить мужчинам в День защитника Отечестве 71% компаний.

12% компаний дарят на гендерные праздники корпоративные подарки, 9% устраивают корпоративы.

Фуршет для сотрудников в честь 23 февраля и 8 марта устроят в 33% российских компаниях. Тогда как скромными мероприятиями с взаимными поздравлениями пройдут в 22% организаций.

21% работодателей заявили, что с Днем защитника Отечества сотрудницы поздравляют коллег-мужчин без участия руководства. Так обычно делают в транспортной сфере. В 19% случаев мужчины также самостоятельно поздравляют женщин с 8 марта.