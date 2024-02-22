Закон о самозапрете кредитов будет действовать с 1 марта 2025 года

Жители страны смогут установить самозапрет на получение необеспеченных кредитов. Для этого будет нужен ИНН. Заявление начнут принимать в МФЦ и на портале Госуслуг.

Госдума в окончательном чтении приняла законопроект о праве россиян устанавливать самозапрет на оформление кредитов.

Под это правило не попадут займы, которые обеспечены транспортными средствами или ипотекой, а также кредиты на получение образования, которые предоставляют в рамках господдержки.

Установить запрет на получение кредитов будет можно с 1 марта 2025 года через МФЦ или на портале Госуслуг. Если подавать заявление на Госуслугах, то понадобится простая или усиленная электронная подпись.

Наличие ИНН станет обязательным условием для получения услуги.

По мнению законодателей, самозапрет на кредиты поможет снизить случаи мошенничества и сберечь деньги жителей страны. Адвокат Рустам Исянаманов рассказал «Известиям», что злоумышленники научатся обходить такой запрет и найдут способ убедить жертву снять его.

Учитывая, что мошенники довольно легко убеждают граждан перевести им существенные суммы денег, нередко исчисляемые десятками миллионов рублей, им не составит труда и заставить жертву снять запрет на выдачу кредитов. И однодневный «период охлаждения», предусмотренный новым законом, вряд ли сможет этому воспрепятствовать, — сказал правозащитник.

Банки и МФО за 30 дней до заключения договора о предоставлении займов начнут проверять в квалифицированных кредитных бюро, есть ли запрет на выдачу кредитов. Если он будет, то в услуге откажут.

Также за 30 дней с даты запроса в БКИ до момента заключения договора клиент может снять установленный запрет.