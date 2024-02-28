Forbes признал «Яндекс» самой дорогой компанией рунета

На втором месте в рейтинге Forbes — маркетплейс Wildberries, а на третьем — Ozon.

«Яндекс» остается самой дорогой интернет-компаний даже после выкупа инвесторами российских активов. Об этом сказано в рейтинге Forbes.

Сейчас стоимость «Яндекса» оценивается в 12,5 млрд долларов.

Второе место в рейтинге занимает маркетплейс Wildberries, который стоит 7,2 млрд долларов, а третье место — Ozon (7 млрд долларов).

Сегмент маркетплейсов остается ведущим в отрасли — это около 46% стоимости 30 крупнейших российских интернет-компаний. В 2023 году их выручка в среднем выросла на 64%, а стоимость — на 20%, — говорится в сообщении.

На 80% выросла стоимость российских онлайн-кинотеатров.

Директор инвестбанка Aspring Capital Алексей Куприянов считает, что в ближайшие годы вектор развитие интернета и IT-бизнеса будут задавать компании, которые работают над импортозамещением программного обеспечения. Есть запрос на решения по кибербезопасности, офисные приложения, бухгалтерские программы, на управленческий и промышленный софт.

Недавно мы писали, что до 31 марта 2023 года Германия разрешила экспортировать в РФ программное обеспечение немецкого производства.