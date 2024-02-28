Трудовые отношения

За год Роструд восстановил права 300 тысяч сотрудников

Работодатели погасили долги по зарплате на 12 млрд рублей, число жалоб от сотрудников на нарушение их трудовых прав сократилось на треть.

В 2023 году Роструд помог восстановить трудовые права 300 тыс. работников. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на руководителя Федеральной службы по труду и занятости Михаила Иванкова.

Свыше двенадцати миллиардов долгов по заработной плате было погашено при непосредственном участии наших инспекторов, — сказал Иванков.

Также он добавил, что на треть уменьшилось число жалоб на нарушение трудовых прав, а на задержки в выплатах заработной платы стали жаловаться в два раза реже.

По сравнению с 2022 годом, в 2023 Роструд провел на 80% меньше проверок, а число профилактических мероприятий без штрафов для работодателей выросло на 30%.

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За год Роструд восстановил права 300 тысяч сотрудников

Работодатели погасили долги по зарплате на 12 млрд рублей, число жалоб от сотрудников на нарушение их трудовых прав сократилось на треть.

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