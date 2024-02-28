За год Роструд восстановил права 300 тысяч сотрудников

Работодатели погасили долги по зарплате на 12 млрд рублей, число жалоб от сотрудников на нарушение их трудовых прав сократилось на треть.

В 2023 году Роструд помог восстановить трудовые права 300 тыс. работников. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на руководителя Федеральной службы по труду и занятости Михаила Иванкова.

Свыше двенадцати миллиардов долгов по заработной плате было погашено при непосредственном участии наших инспекторов, — сказал Иванков.

Также он добавил, что на треть уменьшилось число жалоб на нарушение трудовых прав, а на задержки в выплатах заработной платы стали жаловаться в два раза реже.

По сравнению с 2022 годом, в 2023 Роструд провел на 80% меньше проверок, а число профилактических мероприятий без штрафов для работодателей выросло на 30%.