Российский бизнес запустил 11 тысяч филиалов в дружественных странах

Открывая представительства в других странах, предприниматели экономят на логистике и налогах, получают ВНЖ и доступ к иностранным расчетным системам.

С 2022 года российские компании открыли больше 11 тыс. филиалов в Сербии, ОАЭ, Армении и Киргизии. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование компании «Финион».

За два года в Сербии появилось 9 тыс. представительств российского бизнеса, в Эмиратах — 1,6 тыс., в Армении — 800, а в Киргизии — 450.

Бизнес приезжает в ОАЭ чтобы наладить поставки товаров, оказывать услуги из сферы красоты и заниматься ресторанным бизнесом. Предприниматели обратили внимание на Эмираты после закрытия счетов в Еврозоне.

Это обеспечило приток миллиардов в банковскую систему королевства, увеличило товарооборот между РФ и ОАЭ в четыре раза и позитивно повлияло на существенный рост ВВП Эмиратов, — сказали в «Деловой России».

Киргизия и Армения входят в ЕАЭС, поэтому бизнесу проще проходить таможенные процедуры и зарегистрировать организации. Также в предприниматели начали открывать компании в Киргизии, чтобы быстрее получать текстильные товары.

Отсутствие налога на прибыль для определенных отраслей и низкие ставки на доходы физлиц создают выгодные условия и стимулируют приток инвестиций. Кроме того, доступ к рынкам в Средней Азии и других странах, с которыми Киргизия поддерживает благоприятные торговые отношения, открывает новые возможности для расширения бизнеса и увеличения экспорта, — сказал бизнес-посол «Деловой России» в Киргизии Вадим Юн.

В Сербии российские компании открывают детские сады, интернет-магазины, коворкинги, предоставляют юридический и бизнес-консалтинг. Там же действует программа «ВНЖ за открытие бизнеса», благодаря которой начали работать 600 новых офисов в 2023 году.