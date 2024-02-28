Упрощенные денежные переводы хотят ограничить

Чтобы избежать рисков финансирования терроризма и диверсий, власти хотят установить верхний лимит в 100 тысяч рублей для денежных переводов с упрощенной идентификацией.

Правительство собирается установить лимит в 100 тыс. рублей для денежных переводов с упрощенной идентификацией и без использования банковского счета. Комитет Госдумы по финрынку уже рекомендовал принять этот законопроект в первом чтении, пишет «Парламентская газета».

Сейчас без открытия счета жители страны могут перевести до 15 тыс. рублей без прохождения идентификации. Если перевод превышает лимит, то будет упрощенная проверка. При этом верхнего лимита для таких операций нет. Как раз его и собираются установить в размере 100 тыс. рублей.

При упрощенной идентификации достаточно указать ФИО и паспортные данные.

Поскольку проводится упрощенная идентификация, при крупных переводах нет необходимых данных для компетентных органов, которые позволяли бы им осуществлять мониторинг, — сказал замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд.

Также он добавил, что появились риски, связанные с финансированием терроризма и диверсий, а также участились случаи, когда отправители переводов во время упрощенной идентификации указывают ложные персональные данные.

85-90% переводов укладываются в предложенный лимит, под действие новых ограничений попадут только 10-15% операций.