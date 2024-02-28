Налоговики получили 8 лет колонии за взятку в размере 32 млн рублей

Сотрудники ИФНС по Московской области за 32 млн рублей хотели уменьшить предпринимателю размер доначислений по итогам выездной проверки. Бизнесмен написал заявление в УФСБ.

Химкинский городской суд приговорил двух сотрудников ИФНС по Солнечногорску к 8 годам лишения свободы за покушение на получение взятки в особо крупном размере. Об этом сказано на сайте прокуратуры Московской области.

С июня по июль 2022 года налоговики неоднократно требовали от бизнесмена взятку в размере 32 млн рублей за уменьшение размера доначисленной недоимки, которая была выявлена в ходе выездной налоговой проверки.

Предприниматель обратился с заявлением в УФСБ и в рамках оперативно-розыскных мероприятий передал посреднику муляжи денег. После чего фигуранты дела были задержаны.

Организаторы коррупционной схемы получили по 8 лет колонии общего режима, а посредник — 7 лет в исправительной колонии строгого режима.