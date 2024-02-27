На подарки к 8 Марта россияне потратят на 15-20% больше денег

К 8 Марта средний чек на подарки вырастет на 15-20%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на отмечает гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова.

В 2024 году в два раза вырос спрос на средства для ухода, парфюмерию, электронику и аксессуары. Больше всего в подарок женщины хотят получить фены и стайлеры для волос.

Я думаю, рост среднего чека в этой категории будет не менее 20%. Также подрастут смартфоны, аксессуары, TWS-наушники, в меньшей степени — планшеты и бытовая техника, — сказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Недавно мы писали, что стоимость букета цветов к 8 Марта в этом году вырастет на 15-20% по сравнению с 2023 годом. Из-за проблем с логистикой и высокого спроса средняя стоимость праздничного букета достигнет 3,4 тысяч рублей.