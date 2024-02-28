Участников комплексного развития территорий могут освободить от НДФЛ

Депутаты хотят, чтобы участники комплексного развития территорий получали такие же налоговые льготы, как и москвичи, которых коснулась реновация.

В Госдуму внесли законопроект, который освободит от НДФЛ участников комплексного развития территорий (КРТ).

Комплексное развитие территорий включает в себя снос старых объектов, ветхого и аварийного жилья, а также новую застройку и благоустройство местности.

Подобная практика уже применяется в Москве для участников программы реновации. Они освобождены от уплаты НДФЛ на доходы, которые были получены в денежной форме в виде возмещения за оставленное жилье либо в натуральной форме в виде жилого помещения или доли в нем. Объекты недвижимости передают в собственность взамен освобожденных.

Предлагается внести изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации и предусмотреть налоговые льготы для граждан-участников комплексного развития территории жилой застройки аналогичные для граждан-участников программы реновации жилищного фонда в городе Москве, — сказано в пояснительной записке.

Какие налоговые льготы еще получают участники реновации: