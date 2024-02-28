Участников комплексного развития территорий могут освободить от НДФЛ

В Госдуму внесли законопроект, который освободит от НДФЛ участников комплексного развития территорий (КРТ).
Комплексное развитие территорий включает в себя снос старых объектов, ветхого и аварийного жилья, а также новую застройку и благоустройство местности.
Подобная практика уже применяется в Москве для участников программы реновации. Они освобождены от уплаты НДФЛ на доходы, которые были получены в денежной форме в виде возмещения за оставленное жилье либо в натуральной форме в виде жилого помещения или доли в нем. Объекты недвижимости передают в собственность взамен освобожденных.
Предлагается внести изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации и предусмотреть налоговые льготы для граждан-участников комплексного развития территории жилой застройки аналогичные для граждан-участников программы реновации жилищного фонда в городе Москве, — сказано в пояснительной записке.
Какие налоговые льготы еще получают участники реновации:
право уменьшить полученные доходы от продажи жилья, которое им предоставили взамен освобожденного, на сумму расходов, связанных с приобретением освобожденного жилья;
освобождение от налога на доходы от продажи недвижимости, если она находилась в собственности в течение минимального срока владения;
освобождение от уплаты государственной пошлины за государственную регистрацию права собственности.
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