В каждом регионе может быть свой минимальный срок владения недвижимостью для продажи ее без НДФЛ

Если продать недвижимость до истечения минимального срока владения, то будет доход, облагаемый НДФЛ.

Минимальный срок владения в общем случае составляет 5 лет, но есть и исключения. Например, для жилья, полученного по приватизации, ренте, дарению, наследству срок владения составляет 3 года. Аналогично и по единственному жилью.

При этом у регионов есть право уменьшать этот срок, сообщает Минфин в письме от 07.02.2024 № 03-04-05/10263.

Региональные власти могут установить свой минимальный срок владения для: всех или отдельных категорий налогоплательщиков;

всех или отдельных объектов недвижимого имущества.

Перечень регионов, которые уже воспользовались этим правом и уменьшили срок владения для целей НДФЛ смотрите здесь.