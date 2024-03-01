В марте - изменения в страховании вкладов

Как отмечено в обзоре, с 19 марта заявление на выплату возмещения по вкладам можно подать и в электронной форме:
на официальном сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ);
А вместо указания в заявлении реквизитов банковского счета теперь достаточно предоставить реквизиты карты «МИР».
А с 25 марта в систему страхования вкладов включат:
средние предприятия;
социально ориентированные НКО;
профсоюзы.
Кроме того, закон распространил эту систему на банковские счета адвокатов и нотариусов, используемые ими в своей профессиональной деятельности.
Вдобавок недавно Центробанк в 2 раза увеличил размер страховки по длинным вкладам и по счетам эскроу. Подробнее об этом в нашей новости здесь.
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