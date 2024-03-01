В марте - изменения в страховании вкладов

Госдума обратила внимание на 2 важных изменения по страхованию вкладов, которые начнут действовать в марте.

Как отмечено в обзоре, с 19 марта заявление на выплату возмещения по вкладам можно подать и в электронной форме:

А вместо указания в заявлении реквизитов банковского счета теперь достаточно предоставить реквизиты карты «МИР».

А с 25 марта в систему страхования вкладов включат:

средние предприятия;

социально ориентированные НКО;

профсоюзы.

Кроме того, закон распространил эту систему на банковские счета адвокатов и нотариусов, используемые ими в своей профессиональной деятельности.

Вдобавок недавно Центробанк в 2 раза увеличил размер страховки по длинным вкладам и по счетам эскроу. Подробнее об этом в нашей новости здесь.