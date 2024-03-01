УСН

Зачем предпринимателям на доходно-расходной УСН нужно заявление о зачете

Новые правила учета фиксированных взносов (без факта их уплаты) касаются только ИП на УСН «доходы» и ПСН. Для ИП «доходы минус расходы» факт уплаты взносов по-прежнему важен. Но все деньги идут на ЕНС в виде ЕНП, а платежки-02 с КБК взносов в 2024 году уже не принимают.
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Самый надежный вариант доказать факт уплаты фиксированных взносов за текущий год – это зарезервировать их по заявлению о зачете. Тогда они весь год будут находиться в отложенной переплате.

Но с заявлением о зачете есть некоторая проблема. О ней мы рассказывали тут.

В этом заявлении надо указать срок уплаты. Но этот день пока точно не известен. Срок уплаты по НК 31 декабря – это выходной день. Будет перенос на первый рабочий день 2025 года. Что это за день, на 100% не знает никто, потому что нет производственного календаря на 2025 год.

Заявление с датой 31.12.2024 программа ФНС не принимает. Между тем, коллеги рассказывают, что заявления с указанием срока 09.01.2025 проходят. То есть, зарезервировать взносы ИП за 2024 год можно.

Еще один вариант доказать факт уплаты взносов – весь год держать их на сальдо ЕНС. Но как будут реагировать на это налоговики при проверках, неизвестно. Четких разъяснений на этот счет нет.

Таблицу по учету фиксированных взносов на УСН «доходы минус расходы» в 2024 году смотрите здесь.

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