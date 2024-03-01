Трудовые проверки

🔥 При выплатах самозанятым свыше 20 тыс. рублей компанию заподозрят в серых схемах

ФНС будет передавать в специальные комиссии данные о компаниях, которые сотрудничают с 10 самозанятыми более 3 месяцев и платят им свыше 20 тыс. рублей в месяц.
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Опубликован приказ Минтруда от 02.02.2024 № 40н с перечнем информации, составляющей налоговую тайну, которая нужна для борьбы с нелегальной занятостью.

Примечательно, что изначально планировали собирать информацию о работодателях, которые платят самозанятым от 50 тыс. рублей. Но в итоге планку снизили и будут проявлять интерес к тем, кто платит таким контрагентам более 20 тыс.

То есть, по самозанятым контрагентам ФНС передаст информацию в комиссию, если:

  • их более 10 человек;

  • им платят более 20 тыс. в месяц (в среднем);

  • они работают более 3 месяцев (в среднем).

Также комиссии по нелегальной занятости получат от ФНС такую информацию:

  • о компаниях, где у 10 сотрудников зарплата меньше МРОТ и этих сотрудников – 10% от общего количества;

  • о компаниях, где зарплата на 35% меньше, чем среднеотраслевая;

  • о компаниях, применяющих ККТ.

Норма заработала с 1 марта 2024 года.

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Трудовые проверки

🔥 При выплатах самозанятым свыше 20 тыс. рублей компанию заподозрят в серых схемах

ФНС будет передавать в специальные комиссии данные о компаниях, которые сотрудничают с 10 самозанятыми более 3 месяцев и платят им свыше 20 тыс. рублей в месяц.

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