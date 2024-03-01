🔥 При выплатах самозанятым свыше 20 тыс. рублей компанию заподозрят в серых схемах

Опубликован приказ Минтруда от 02.02.2024 № 40н с перечнем информации, составляющей налоговую тайну, которая нужна для борьбы с нелегальной занятостью.
Примечательно, что изначально планировали собирать информацию о работодателях, которые платят самозанятым от 50 тыс. рублей. Но в итоге планку снизили и будут проявлять интерес к тем, кто платит таким контрагентам более 20 тыс.
То есть, по самозанятым контрагентам ФНС передаст информацию в комиссию, если:
их более 10 человек;
им платят более 20 тыс. в месяц (в среднем);
они работают более 3 месяцев (в среднем).
Также комиссии по нелегальной занятости получат от ФНС такую информацию:
о компаниях, где у 10 сотрудников зарплата меньше МРОТ и этих сотрудников – 10% от общего количества;
о компаниях, где зарплата на 35% меньше, чем среднеотраслевая;
о компаниях, применяющих ККТ.
Норма заработала с 1 марта 2024 года.
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