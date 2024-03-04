С 1 марта выплаты самозанятым больше 20 тысяч рублей признают подозрительными

С 1 марта 2024 года информация о работодателях, которые переводят самозанятым каждый месяц больше 20 тыс. рублей, поступит в комиссии по борьбе с нелегальной занятостью. Изначально планировали собирать информацию о выплатах самозанятым от 50 тыс. рублей.
По самозанятым контрагентам ФНС передаст информацию в комиссию, если:
их более 10 человек;
им платят более 20 000 в месяц (в среднем);
они работают более 3 месяцев (в среднем).
Об этом сказано в приказе Минтруда от 02.02.2024 № 40н с перечнем информации, составляющей налоговую тайну, которая нужна для борьбы с нелегальной занятостью.
Также комиссии по нелегальной занятости получат от ФНС такую информацию:
о компаниях, где у 10 сотрудников зарплата меньше МРОТ и этих сотрудников – 10% от общего количества;
о компаниях, где зарплата на 35% меньше, чем среднеотраслевая;
о компаниях, применяющих ККТ.
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