Назван средний ценник на цветы и подарки на 8 Марта

По данным соцопроса больше всего на букеты и подарки к 8 Марта потратят в Москве и Красноярске.

На подарки и букеты к 8 Марта в этом году потратят больше. Их будут дарить 66% мужчин и 61% женщин. Коллег женского пола 8 Марта будут одаривать 3% мужчин и 4% женщин.

Кто-то дарит на 8 Марта только цветы или только подарки, кто-то — и то, и другое. Женщины рассчитывают уложиться в среднем в 2700 рублей на подарки и 2300 руб. на цветы. Мужчины закладывают больший бюджет: 4900 руб. на подарки, 3400 на цветы.

По результатам опроса Исследовательского центра Superjob планируемые расходы среднестатистического россиянина на 8 Марта составят 3900 руб. на подарки (+8% к прошлому году) и 3100 на букеты (+3%).

О каких именно подарках мечтают сотрудницы на 8 Марта по данным соцопроса, мы говорили в этой новости.

Опрос представителей экономически активного населения мегаполисов показал, то больше всего на цветы и подарки к 8 Марта потратят в Москве: в среднем 3800 руб. на букеты и 5300 на подарки. На втором месте — Красноярск (3700 и 5200 руб. соответственно). Петербуржцы потратят 3700 руб. на цветы и 4300 на подарки.