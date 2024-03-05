К апрелю СФР обещает отразить на ИЛС стаж за 2023 год

Сейчас на индивидуальных лицевых счетах (ИЛС) работающих россиян за 2023 год отражены пенсионные баллы, но не отражен стаж. Люди беспокоятся.

Обсуждение этого вопроса идет в нашем Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

Проблемы у тех, кто не попал в годовую форму СЗВ-СТАЖ (ныне – подраздел 1.2 формы ЕФС-1). Таких людей большинство, так как в этот отчет теперь включают только тех, у кого были особенности стажа (например, отпуск без содержания или работа на севере).

Ранее мы уже рассказывали об отсутствии стажа в ИЛС. В данной ситуации надо набраться терпения и ждать.

Коллеги рассказывают, что звонили по этому поводу в СФР. Там сообщили, что к апрелю сведения о стаже должны отразиться на ИЛС. Для более быстрого процесса нужно пересдать ЕФС-1.

Кстати, у ИП тоже до сих пор нет ни стажа, ни баллов на ИЛС. При этом выгрузить данные о взносах ИП налоговики должны (ст. 11.1 закона № 27-ФЗ):

до 10 февраля – по фиксированным взносам;

до 10 июля – по взносам 1%.

Как зарплату в 2023 году пересчитывают в пенсионные баллы, читайте тут. Формулу по пересчету «фиксов» в баллы мы разбирали здесь.

Заказать форму СЗИ-ИЛС с данными о вашем стаже и баллах можно через Госуслуги или личный кабинет на сайте СФР.