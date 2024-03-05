Отчетность в СФР

К апрелю СФР обещает отразить на ИЛС стаж за 2023 год

Сейчас на индивидуальных лицевых счетах (ИЛС) работающих россиян за 2023 год отражены пенсионные баллы, но не отражен стаж. Люди беспокоятся.
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Обсуждение этого вопроса идет в нашем Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

Проблемы у тех, кто не попал в годовую форму СЗВ-СТАЖ (ныне – подраздел 1.2 формы ЕФС-1). Таких людей большинство, так как в этот отчет теперь включают только тех, у кого были особенности стажа (например, отпуск без содержания или работа на севере).

Ранее мы уже рассказывали об отсутствии стажа в ИЛС. В данной ситуации надо набраться терпения и ждать.

Коллеги рассказывают, что звонили по этому поводу в СФР. Там сообщили, что к апрелю сведения о стаже должны отразиться на ИЛС. Для более быстрого процесса нужно пересдать ЕФС-1.

Кстати, у ИП тоже до сих пор нет ни стажа, ни баллов на ИЛС. При этом выгрузить данные о взносах ИП налоговики должны (ст. 11.1 закона № 27-ФЗ):

  • до 10 февраля – по фиксированным взносам;

  • до 10 июля – по взносам 1%.

Как зарплату в 2023 году пересчитывают в пенсионные баллы, читайте тут. Формулу по пересчету «фиксов» в баллы мы разбирали здесь.

Заказать форму СЗИ-ИЛС с данными о вашем стаже и баллах можно через Госуслуги или личный кабинет на сайте СФР.

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Отчетность в СФР

К апрелю СФР обещает отразить на ИЛС стаж за 2023 год

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