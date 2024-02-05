😕 Сотрудники, которые не вошли в ЕФС-1, не нашли на лицевом счете в СФР свой стаж за 2023 год

Пошли жалобы от сотрудников, рассказывают коллеги в нашем Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».
Так как все в компании отработали 2023 без особых условий, бухгалтер не стала сдавать подраздел 1.1 ЕФС-1.
Но сотрудники смотрят свой ИЛС и видят, что стаж в 2023 году – 0.
Бухгалтер всполошилась.
Коллеги успокаивают: «Вы ничего не нарушили. Пусть ждут. До пенсии все наладят».
Кстати, мы проводили опрос по форме ЕФС-1 (аналог СЗВ-СТАЖ) и он показал, что большинство бухгалтеров (63%) сдали этот отчет на всех сотрудников компании.
И еще коллеги советуют всем регулярно проверять свой лицевой счет в СФР, следить, чтобы весь стаж был отражен и не затерялся.
Ранее мы рассказывали, что отражение на ИЛС данных из РСВ происходит с задержками.
Между тем, по статье 11.1 закона № 27-ФЗ налоговики должны передавать в СФР сведения из РСВ:
на следующий день после получения электронного отчета;
через 5 рабочих дней после получения бумажного отчета.
Кстати, в прошлом году стаж и баллы ИП отразились на лицевом счете только через полгода. Всю первую половину года ИП сокрушались, что на их ИЛС – пусто.
Заказать форму СЗИ-ИЛС с данными о вашем стаже и баллах можно через Госуслуги или личный кабинет на сайте СФР.
Что изменилось в заполнении подраздела 1.2 формы ЕФС-1 мы разбирали тут.
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Комментарии1
Ну кто подал стаж без особенностей, у тех прямо сразу все появилось?