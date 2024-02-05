😕 Сотрудники, которые не вошли в ЕФС-1, не нашли на лицевом счете в СФР свой стаж за 2023 год

В этом году впервые отчет СЗВ-СТАЖ (ныне – подраздел 1.2 формы ЕФС-1) сдавали не на всех сотрудников, а только на тех, у кого были отклонения в стаже (отпуск по уходу за ребенком, без содержания и т. д.). Но обычные, не «особенные» сотрудники обнаружили, что ПФР не начислил им стаж.

Пошли жалобы от сотрудников, рассказывают коллеги в нашем Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

Так как все в компании отработали 2023 без особых условий, бухгалтер не стала сдавать подраздел 1.1 ЕФС-1.

Но сотрудники смотрят свой ИЛС и видят, что стаж в 2023 году – 0.

Бухгалтер всполошилась.

Коллеги успокаивают: «Вы ничего не нарушили. Пусть ждут. До пенсии все наладят».

Кстати, мы проводили опрос по форме ЕФС-1 (аналог СЗВ-СТАЖ) и он показал, что большинство бухгалтеров (63%) сдали этот отчет на всех сотрудников компании.

И еще коллеги советуют всем регулярно проверять свой лицевой счет в СФР, следить, чтобы весь стаж был отражен и не затерялся.

Ранее мы рассказывали, что отражение на ИЛС данных из РСВ происходит с задержками.

Между тем, по статье 11.1 закона № 27-ФЗ налоговики должны передавать в СФР сведения из РСВ:

на следующий день после получения электронного отчета;

через 5 рабочих дней после получения бумажного отчета.

Кстати, в прошлом году стаж и баллы ИП отразились на лицевом счете только через полгода. Всю первую половину года ИП сокрушались, что на их ИЛС – пусто.

Заказать форму СЗИ-ИЛС с данными о вашем стаже и баллах можно через Госуслуги или личный кабинет на сайте СФР.

Что изменилось в заполнении подраздела 1.2 формы ЕФС-1 мы разбирали тут.