Психолог предложил установить налог на бездетность

Декан факультета экстремальной психологии МГППУ Дмитрий Деулин считает, что нужно вернуть налог для тех, у кого нет детей, как это было в СССР.
Психолог уверен, что сознательный отказ от детей представляет опасность для традиционного общества, поэтому с движением «чайлдфри» предлагают бороться.
Необходимо эффективно воздействовать на те организации и граждан, которые распространяют деструктивный контент, пропагандируют бездетность. В советское время, например, существовал налог на отсутствие детей. Необходимо тщательно изучить весь накопленный опыт, в том числе и зарубежный, — сказал Газете.Ru Дмитрий Деулин.
Также ученый добавил, что не нужно устраивать охоту на ведьм, составлять директивные планы по деторождению. Чтобы молодежь поняла ценность семейных отношений, нужно «демонстрировать правильный пример».
Комментарии5
Чего-то у профессора все логические цепочки убиты напрочь. "Охоту на ведьм устраивать не надо, но будем дубасить рублем". "Директивные планы не составляем, просто будете башлять до скончания века". Ему телевизор поменьше смотреть надо и умные книжки побольше читать, и валерьянку на ночь.
психологи в налогах копаются... куда бы экономистам податься?
В психологи. Если от них убыло, то должно и прибыть. Баланс😀
Психолого-педагогический университет... Если мне не изменяет память в пед шли все, кто не поступил в приличное место, а в психологи все остальные, когда даже в пед не взяли. А тут бинго, два в одном.