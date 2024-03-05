Психолог предложил установить налог на бездетность

Движение «чайлдфри» угрожает семейным ценностям традиционного общества, поэтому с ним нужно «поступательно и мягко» бороться.

Декан факультета экстремальной психологии МГППУ Дмитрий Деулин считает, что нужно вернуть налог для тех, у кого нет детей, как это было в СССР.

Психолог уверен, что сознательный отказ от детей представляет опасность для традиционного общества, поэтому с движением «чайлдфри» предлагают бороться.

Необходимо эффективно воздействовать на те организации и граждан, которые распространяют деструктивный контент, пропагандируют бездетность. В советское время, например, существовал налог на отсутствие детей. Необходимо тщательно изучить весь накопленный опыт, в том числе и зарубежный, — сказал Газете.Ru Дмитрий Деулин.

Также ученый добавил, что не нужно устраивать охоту на ведьм, составлять директивные планы по деторождению. Чтобы молодежь поняла ценность семейных отношений, нужно «демонстрировать правильный пример».