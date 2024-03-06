«Киви» банк будет оспаривать сделку по продаже российских активов QIWI компании из Гонконга

Банк «Киви» планирует судиться с Fusion Factor Fintech Limited, чтобы признать недействительным договор залога и обременения после продажи российских активов.

Агентство по страхованию вкладов объяснило суть искового заявления, которое банк «Киви» подал в Арбитражный суд Москвы.

Истец просит признать недействительной сделкой договор купли-продажи акций АО «Киви», а также признать недействительной сделкой договор залога и обременения акций в отношении акций АО «Киви», — сказали пресс-службе в АСВ.

В конце января 2024 года группа QIWI закрыла сделку по продаже российских активов гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited. Иностранная организация принадлежала главному исполнительному директору группы Андрею Протопопову.

Сумма сделки составила 23,75 млрд рублей, а расчеты по ней разделили на несколько этапов. Платежи должны были поступать в течение 4 лет, но после отзыва у банка лицензии группа QIWI заявила, что могут возникнуть проблемы с выполнением обязательств со стороны покупателя.

Международная компания QIWI сообщила, что акции одноименного АО находятся у нее в залоге для обеспечения сделки по продаже российских активов.

Недавно мы писали, что ФСБ приступила к проверке деятельности банка QIWI.