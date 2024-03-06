НДС

Налоговая отказала в вычете НДС по услугам питания. Суд поддержал

Налогоплательщик не вел персонифицированный учет затрат по питанию. Это не позволило определить налоговую базу при оказании услуг и привело к отказу в вычете НДС.
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У организации была столовая, где питались сотрудники и представители сторонних организаций. Заключен договор на услуги по организации питания. Налогоплательщик не вел персонифицированный учет затрат по питанию своего персонала и работников сторонних организаций. Это не позволило определить налоговую базу при оказании услуг.

Питание работников сторонних организаций не обусловлено технологическим процессом, с деятельностью плательщика не связано и это не мера по обеспечению нормальных условий труда.

Суды согласились с налоговой в постановлении АС Дальневосточного округа от 06.02.2024 по делу № А73-907/2023.

Ошибки компании:

  • передачу услуг питания подрядчикам организация не оформила, объекта обложения НДС нет;

  • для вычета нужны документы, которые подтверждают использование товара/услуг в облагаемой НДС деятельности;

  • при предоставлении питания как своим работникам, так и сторонним без персонифицированного учета невозможно подтвердить стоимость услуг питания по каждому получателю;

  • не было внутренних документов о порядке определения стоимости питания, калькуляции стоимости питания.

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