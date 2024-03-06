Налоговая отказала в вычете НДС по услугам питания. Суд поддержал

У организации была столовая, где питались сотрудники и представители сторонних организаций. Заключен договор на услуги по организации питания. Налогоплательщик не вел персонифицированный учет затрат по питанию своего персонала и работников сторонних организаций. Это не позволило определить налоговую базу при оказании услуг.
Питание работников сторонних организаций не обусловлено технологическим процессом, с деятельностью плательщика не связано и это не мера по обеспечению нормальных условий труда.
Суды согласились с налоговой в постановлении АС Дальневосточного округа от 06.02.2024 по делу № А73-907/2023.
Ошибки компании:
передачу услуг питания подрядчикам организация не оформила, объекта обложения НДС нет;
для вычета нужны документы, которые подтверждают использование товара/услуг в облагаемой НДС деятельности;
при предоставлении питания как своим работникам, так и сторонним без персонифицированного учета невозможно подтвердить стоимость услуг питания по каждому получателю;
не было внутренних документов о порядке определения стоимости питания, калькуляции стоимости питания.
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