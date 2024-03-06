Налоговая отказала в вычете НДС по услугам питания. Суд поддержал

Налогоплательщик не вел персонифицированный учет затрат по питанию. Это не позволило определить налоговую базу при оказании услуг и привело к отказу в вычете НДС.

У организации была столовая, где питались сотрудники и представители сторонних организаций. Заключен договор на услуги по организации питания. Налогоплательщик не вел персонифицированный учет затрат по питанию своего персонала и работников сторонних организаций. Это не позволило определить налоговую базу при оказании услуг.

Питание работников сторонних организаций не обусловлено технологическим процессом, с деятельностью плательщика не связано и это не мера по обеспечению нормальных условий труда.

Суды согласились с налоговой в постановлении АС Дальневосточного округа от 06.02.2024 по делу № А73-907/2023.

Ошибки компании: