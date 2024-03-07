Какие освобождения от НДФЛ можно применять в 2024 году

Вступили в силу изменения по НДФЛ, которые освободят от налога некоторые выплаты сотрудникам, доходы от результатов интеллектуальной деятельности и материальную помощь студентам.

С 1 января 2024 года НДФЛ облагают суточное или полевое довольствие разъездным работникам и сотрудникам, которые трудятся в полевых условиях. Налогом не облагают суточные и надбавки, которые не превышают:

700 руб. – за каждый день выполнения указанных работ на территории России;

2500 руб. – за каждый день выполнения работы за пределами РФ.

Полностью от НДФЛ освободили подтвержденные документами компенсации дистанционным работникам, которые используют личное или арендованное оборудование, программное обеспечение. Если такие расходы сотрудников не подтверждены, работодатель может освободить от НДФЛ возмещение, не превышающее 35 руб. в день.

С 2024 года от НДФЛ освобождены доходы в виде исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности (РИД), изобретения, ноу-хау.

Также налогом не будут облагать доходы в виде права использования РИД, если они созданы при выполнении государственного или муниципального контракта.

Больше не подлежит налогообложению вся материальная помощь студентам и аспирантам, которую оказывают образовательные организации. Раньше такие выплаты не облагались НДФЛ в сумме до 4000 рублей.

Узнайте больше о том, что еще изменится по НДФЛ и как бухгалтеру работать в новых условиях — смотрите полную запись вебинара!

Также вы можете ознакомиться с полным каталогом записей вебинаров по ссылке. Все записи вебинаров доступны бесплатно подписчикам Клерк.Премиум.