💼Мониторинг по самозанятым стартовал: эксперт предположила, как будут действовать работодатели

Статья 15 ТК запрещает подмену трудовых договоров гражданско-правовыми. Санкции за это предусмотрены ч. 4 и 5 ст. 5.27 КоАП. На ИП — от 5000 до 10 000 рублей, а на компании — от 50 000 до 100 000. Если повторно, то штрафы существенно выше.

Про критерии-признаки подозрительных самозанятых мы писали в новости здесь.

Эксклюзивный комментарий «Клерку» на этот счёт дала Елена Пономарёва — эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра:

«Перспектива такого мониторинга в том, что для минимизации рисков штрафа и признания договора с самозанятым трудовым, работодатели будут с большей осторожностью сотрудничать с самозанятыми. Поскольку Минтруд установил критерии организаций и ИП, подпадающих под мониторинг, то: Работодатели сократят численность самозанятых до 9 человек. Будут занижать размер вознаграждения самозанятому. Будут заключать договоры на разовые работы и не сотрудничать с самозанятым более 3 месяцев. Все это приведет к резкому сокращению регистрации в качестве самозанятого и повышению процента теневой занятости. Не факт, что ужесточение требований по сотрудничеству с самозанятыми сподвигнет работодателей заключать с этими лицами трудовой договор.»