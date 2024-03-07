💼Мониторинг по самозанятым стартовал: эксперт предположила, как будут действовать работодатели

Статья 15 ТК запрещает подмену трудовых договоров гражданско-правовыми. Санкции за это предусмотрены ч. 4 и 5 ст. 5.27 КоАП. На ИП — от 5000 до 10 000 рублей, а на компании — от 50 000 до 100 000. Если повторно, то штрафы существенно выше.
Про критерии-признаки подозрительных самозанятых мы писали в новости здесь.
Эксклюзивный комментарий «Клерку» на этот счёт дала Елена Пономарёва — эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра:
«Перспектива такого мониторинга в том, что для минимизации рисков штрафа и признания договора с самозанятым трудовым, работодатели будут с большей осторожностью сотрудничать с самозанятыми.
Поскольку Минтруд установил критерии организаций и ИП, подпадающих под мониторинг, то:
Работодатели сократят численность самозанятых до 9 человек.
Будут занижать размер вознаграждения самозанятому.
Будут заключать договоры на разовые работы и не сотрудничать с самозанятым более 3 месяцев.
Все это приведет к резкому сокращению регистрации в качестве самозанятого и повышению процента теневой занятости. Не факт, что ужесточение требований по сотрудничеству с самозанятыми сподвигнет работодателей заключать с этими лицами трудовой договор.»
Она добавила, что высокая социальная нагрузка на работодателей вынуждает их искать более экономичные формы рабочих отношений. Когда организация привлекает самозанятых, она значительно экономит на уплате страховых взносов.
Самозанятый — очень гибкая и удобная форма для сотрудничества. Для работодателя это не только экономия на выплатах, но и:
отсутствие социального пакета (больничный, отпуск и т. д.);
свобода прекращения отношений, так как нет запретов и ограничений при увольнении.
Если качество, результат, количество выполненной работы не устраивает, с самозанятым легко расстаться в отличие от штатного работника. То есть для работодателя плюсов в такой форме сотрудничества много.
Пономарёва указала, что ФНС сама активно продвигала этот налоговый режим с целью сокращения теневой занятости физлиц. Но Роструд недоволен сложившейся практикой и считает, что организации нарушают ст. 15 ТК, сотрудничая с самозанятыми.
Какие еще могут быть на практике способы законной оптимизации отношений с самозанятыми? Об этом делитесь в комментариях под новостью.
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