👉 Что изменилось в счетах-фактурах и УПД

Новый формат позволяет указывать стоимость прослеживаемого товара (без НДС в рублях), поясняют налоговики.
Теперь новый формат документов называется иначе – универсальный передаточный документ (ранее он назывался документом о передаче товаров).
В новом формате в строке «5а» счета-фактуры указывают наименование, номер и дату документа об отгрузке товаров (работ, услуг), на основании которого выставлен счет-фактура (без привязки к номеру строки счета-фактуры).
Для УПД в наименование вносят запись «тот же», а номер и дату не заполняют.
Кроме того, в формат УПД добавили возможность указания дополнительных сведений при передаче объектов ОС (амортизационная группа, код вида основных фондов, срок полезного использования ОС б/у, фактический срок такого ОС).
Также закреплена возможность использования формата УПД:
для операций по передаче товаров вне связи с продажами (например, на ответственное хранение);
передачи имущества в рамках одной компании;
передачи комитенту сведений о факте реализации комиссионером (агентом) товаров, а также сведений о факте закупки комиссионером (агентом) товаров для комитента по агентским договорам.
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