👉 Что изменилось в счетах-фактурах и УПД

Утвердили новый формат счетов-фактур (5.02). Но пока до 1 апреля 2025 года идет переходный период, когда можно применять и старый формат 5.01, и новый формат 5.02.

Новый формат позволяет указывать стоимость прослеживаемого товара (без НДС в рублях), поясняют налоговики.

Теперь новый формат документов называется иначе – универсальный передаточный документ (ранее он назывался документом о передаче товаров).

В новом формате в строке «5а» счета-фактуры указывают наименование, номер и дату документа об отгрузке товаров (работ, услуг), на основании которого выставлен счет-фактура (без привязки к номеру строки счета-фактуры).

Для УПД в наименование вносят запись «тот же», а номер и дату не заполняют.

Кроме того, в формат УПД добавили возможность указания дополнительных сведений при передаче объектов ОС (амортизационная группа, код вида основных фондов, срок полезного использования ОС б/у, фактический срок такого ОС).

Также закреплена возможность использования формата УПД:

для операций по передаче товаров вне связи с продажами (например, на ответственное хранение);

передачи имущества в рамках одной компании;

передачи комитенту сведений о факте реализации комиссионером (агентом) товаров, а также сведений о факте закупки комиссионером (агентом) товаров для комитента по агентским договорам.