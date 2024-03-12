НДФЛ

С командированного работника надо удержать НДФЛ за посещение ВИП-зала в аэропорту

Если сотрудник по пути в командировку воспользовался услугами бизнес-зала, то это его доход, с которого надо удержать НДФЛ. И еще обложить страховыми взносами.
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Такое разъяснение дает Минфин в письме от 07.12.2023 № 03-15-06/118057.

От НДФЛ освобождены такие «дорожные» расходы командированных:

  • на проезд до места назначения и обратно;

  • сборы за услуги аэропортов;

  • комиссионные сборы;

  • на проезд в аэропорт или на вокзал в местах отправления, назначения, пересадок;

  • на провоз багажа.

В этом списке нет услуг бизнес-залов, поэтому такой доход сотрудника облагают НДФЛ.

Аналогично и со страховыми взносами. В перечень необлагаемых выплат оплата VIP-зала не входит.

Таким образом, если компания оплачивает сотруднику бизнес-зал, то эта выплата облагается НДФЛ и взносами.

Аналогичные разъяснения по взносам Минфин давал в письме от 11.10.2023 № 03-15-05/96511.

Ранее ФНС в письме от 03.04.2023 № БС-3-11/4624@ разъясняла, что завтрак в гостинице во время командировки облагается НДФЛ.

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