С командированного работника надо удержать НДФЛ за посещение ВИП-зала в аэропорту

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 07.12.2023 № 03-15-06/118057.
От НДФЛ освобождены такие «дорожные» расходы командированных:
на проезд до места назначения и обратно;
сборы за услуги аэропортов;
комиссионные сборы;
на проезд в аэропорт или на вокзал в местах отправления, назначения, пересадок;
на провоз багажа.
В этом списке нет услуг бизнес-залов, поэтому такой доход сотрудника облагают НДФЛ.
Аналогично и со страховыми взносами. В перечень необлагаемых выплат оплата VIP-зала не входит.
Таким образом, если компания оплачивает сотруднику бизнес-зал, то эта выплата облагается НДФЛ и взносами.
Аналогичные разъяснения по взносам Минфин давал в письме от 11.10.2023 № 03-15-05/96511.
Ранее ФНС в письме от 03.04.2023 № БС-3-11/4624@ разъясняла, что завтрак в гостинице во время командировки облагается НДФЛ.
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