За 6 лет реальная зарплата жителей России выросла на 30%

Уровень бедности сократился до исторического минимума и в 2023 году составил 9,3%.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что реальная заработная плата в РФ выросла более чем на 30% за последние 6 лет. В то же время безработица сократилась на 20%.

И мы видим существенный рост более чем на 30% за эти шесть лет реальной заработной платы. А за последний 2023 год по сравнению с 2022-м — на 7,8%. Это серьезные сдвиги, которые происходят, — сказала Татьяна Голикова на выставке-форуме «Россия».

В 2023 году уровень бедности снизился до исторического минимума в 9,3% или до 13,5 млн человек.

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