За 6 лет реальная зарплата жителей России выросла на 30%

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что реальная заработная плата в РФ выросла более чем на 30% за последние 6 лет. В то же время безработица сократилась на 20%.
И мы видим существенный рост более чем на 30% за эти шесть лет реальной заработной платы. А за последний 2023 год по сравнению с 2022-м — на 7,8%. Это серьезные сдвиги, которые происходят, — сказала Татьяна Голикова на выставке-форуме «Россия».
В 2023 году уровень бедности снизился до исторического минимума в 9,3% или до 13,5 млн человек.
А вы на себе ощутили рост реальной зарплаты? Пишите в комментариях к новости.
Комментарии3
на цены насколько выросли? на 3000%?
Покажите мне этих реальных жителей 😁
Вот, я здесь :-) За последние 6 лет мой доход вырос раза в 2, в основном за счёт смены работодателя :-)