Судебные приставы по ошибке оштрафовали 1,5 тыс. полных тезок должников

Прокуроры отчитались, что выявили многочисленные нарушения законодательства органами Федеральной службы судебных приставов.

Официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов рассказал «Ведомостям», что прокуроры пресекли факты возбуждения исполнительных производств в отношении граждан, непричастных к наличию долгов, но имеющих одинаковые анкетные данные с должниками.

За 2 года в этой сфере восстановлены права свыше 1500 граждан. Им возвращено более 15,9 млн руб. необоснованно взысканных средств, и отменены ошибочно наложенные ограничения. – уточнил Иванов.

Например, в Липецкой области прокуратура внесла представление главному судебному приставу по региону в связи с неправомерным взысканием 18 000 рублей с тезки должника. В результате деньги возвращены владельцу, виновный привлечен к дисциплинарной ответственности.

В течение 2022–2023 гг. по результатам проверок восстановлены права свыше 60 000 граждан, пострадавших от неправомерных действий приставов.

Юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко отметил, что истории с возбуждением исполнительных производств в отношении лиц с одинаковыми анкетными данными с должниками действительно встречаются – и не так редко. В его практике встречались подобные случаи:

Суммы могут быть самые разные. Деньги эти не просто заморожены, а могут быть списаны и уйти в бюджет государства. — заключил он.

Основная проблема приставов – крайняя перегруженность: в среднем на 1 судебного пристава-исполнителя приходится примерно 600 исполнительных производств. Это не позволяет их вести должным образом, указывает партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин.

При поступлении исполнительного документа пристав арестовывает (практически в автоматическом режиме, с использованием имеющихся программных комплексов) счета должника. Если же совершена ошибка, снять арест сложнее.

Пострадавший тезка вынужден записываться на прием, обивать пороги, ловить на службе пристава. И если сумма штрафа небольшая, то многие просто смиряются с ситуацией. А пристава это устраивает – долг погашен, деньги взыскателю перечислены, исполнительное производство прекращено. – говорит Клеточкин.

Добиться возврата средств можно, если не прошли установленные законом процессуальные сроки.

Для решения этой проблемы идентификация граждан должна происходить не только по имени и дате рождения, но и индивидуальному идентификатору. Например, ИНН или СНИЛСу, предполагает Клеточкин.

26 февраля глава ФССП Дмитрий Аристов отчитался, что это уже сделано. Он уточнил, что в исполнительных документах теперь обязательно должны указывать:

Дату и место рождения. СНИЛС. ИНН. Серию и номер документа, удостоверяющего личность.

Если взыскатель не знает всех данных ответчика, достаточно указать об этом в заявлении в суд. И такую информацию по запросу суда предоставят уполномоченные органы.

Аристов сказал, что без указания в исполнительных документах однозначных идентификаторов должника исполнительное производство возбуждению сегодня не подлежит.