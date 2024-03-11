Стало ясно, как отражать в ЕГАИС порционное использование алкоголя при приготовлении коктейлей и блюд и продажи "чистого алкоголя" порциями

В информации ведомства указано, как отражать сведения о порционном использовании алкогольной продукции при приготовлении коктейлей и блюд и о порционной реализации "чистого алкоголя".
Данные о порционном использовании алкоголя при приготовлении коктейлей и блюд нужно отражать путем направления заявки о фиксации в ЕГАИС информации об акте списания продукции с остатков на складе.
Сведения о порционной реализации «чистого алкоголя» организации общепита представляют путем направления заявки о фиксации в ЕГАИС информации о розничной продаже (возврате) алкогольной продукции.
Участникам алкогольного рынка в личном кабинете на портале ЕГАИС доступны для скачивания обновленные дистрибутивы УТМ продуктивного и тестового контура, а также обновленная техническая документация УТМ и документ «Руководство пользователя. Сервисы домашней страницы УТМ».
Обязанность общепита направлять в ЕГАИС объем розничной продажи алкоголя (кроме пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) введена с 1 сентября 2023 года.
Комментарии1
это же так важно - в режиме реального времени иметь информацию об использовании каждых 20мл алкоголя.