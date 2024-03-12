Суд арестовал вице-президента банка «Россия» по делу о коммерческом подкупе

Банкир Игорь Андреев будет под стражей до 4 мая 2024 года. Его обвиняют в коммерческом подкупе, поскольку он получал деньги от бизнесменов, в чей проект по строительству инвестирует деньги банк «Россия».

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга принял решение до 4 мая 2024 года заключить под стражу вице-президента банка «Россия» Игоря Андреева по делу о коммерческом подкупе.

Игоря Андреева обвиняют по ч. 8 ст. 204 УК в коммерческом подкупе в особо крупном размере.

Банк «Россия» подтверждает задержание сотрудника Андреева И.Н. Следствие по данному уголовному делу и задержание фигуранта были инициированы банком, — сказано на сайте кредитной организации.

Вице-президента банка «Россия» задержали 5 марта сотрудники УФСБ по Санкт-Петербургу при получении от представителей строительного бизнеса 2 млн рублей. Бизнесмены занимаются строительством элитного коттеджного поселка, в проект инвестирует деньги банк «Россия».

По версии следствия для бесперебойного финансирования предприниматели должны были платить Андрееву каждый месяц определенную сумму. За 3 года банкир уже получил около 30 млн рублей от совладельцев компании «Управление проектами». Об этом пишет «Фонтанка.ру».

Сторона защиты просила отпустить Андреева под залог в 5 млн рублей и назначить домашний арест, но суд решил отправить обвиняемого под стражу.