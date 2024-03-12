Если не сдать 3-НДФЛ, налоговики проведут камералку без неё

Несдача декларации 3-НДФЛ не спасет от проверки и доначисления налогов, предупреждают налоговики.

Если человек в 2023 году получил доход от продажи недвижимости или получил её в дар от чужих людей (не близких родственников), то он обязан сдать декларацию 3-НДФЛ до 2 мая 2024 года.

Когда при продаже жилья надо и не надо сдавать 3-НДФЛ и платить налог, читайте тут.

Если декларацию не сдать, ИФНС начнет проведение проверки на основании имеющихся у нее данных.

При этом в большинстве случаев у налоговиков нет документов, подтверждающих фактические расходы на приобретение недвижимости.

В этом случае НДФЛ будет рассчитан с учетом налогового вычета, составляющего 1 млн руб.

Доход – цена из договора купли-продажи по данным Росреестра. Если такие данные отсутствуют или цена сделки менее 70% кадастровой стоимости, при расчете НДФЛ налоговая база будет 70% от кадастровой стоимости проданной недвижимости.

Также у налоговиков может не быть данных, подтверждающих близкое родство между дарителем и получателем в дар недвижимости, поясняет УФНС.

Имейте в виду, что кроме налога будет еще штраф и пени.

Штраф – 5% от суммы налога за каждый месяц со дня, установленного для сдачи 3-НДФЛ. Но не более 30% суммы и не менее 1000 рублей.