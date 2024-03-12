Сельхозпроизводителям с госучастием упростят доступ к госзакупкам

Депутаты хотят, чтобы 223-ФЗ не распространялся на компании с государственным участием больше 50%, если они производят сельскохозяйственную продукцию.

Компании с государственным участием больше 50%, которые производят сельскохозяйственные товары, могут вывести из-под действия федерального закона № 223-ФЗ.

Сейчас у сельхозпроизводителей возникают сложности со сроками конкурентных закупок. На торги дано 15-25 дней. За это время стоимость продукции может существенно измениться, а компании не успевают адаптироваться к этому и купить нужные товары по выгодной цене.

Чаще всего проблемы возникают с закупкой пестицидов и химикатов для выращивания урожая.

Кроме того, компании с государственным участием вынуждены конкурировать с частными предприятиями, на которые не распространяется этот закон.

Чтобы это исправить, в Госдуму внесли законопроект, который упростит участие в закупках сельхозпроизводителей с государственным участием.

Законопроектом предлагается вывести сельскохозяйственных товаропроизводителей из-под действия Федерального закона № 223-ФЗ, что позволит таким юридическим лицам с государственным участием иметь более выгодные условия осуществления закупочной деятельности, — сказано в пояснительной записке.

Авторы инициативы отмечают, что такие предприятия не монополисты и не имеют сверхдоходов.

Недавно мы писали, что участникам госзакупок запретят работать с компаниями из Реестра недобросовестных поставщиков.