Налоговики могут проверять деятельность IT-компаний до того, как они получили аккредитацию

Если IT-компания получила аккредитацию во время выездной налоговой проверки, ФНС имеет право ее продолжать.

Сейчас для аккредитованных IT-компаний установлен мораторий на выездные налоговые проверки. Он будет действовать до 3 марта 2025 года. Проверять бизнес в сфере IT налоговики могут только в исключительных случаях.

Если ИФНС начала проверку до того, как IT-компания получила аккредитацию, то налоговая имеет право ее продолжать. Об этом сказано в постановлении Арбитражного суда кассационной инстанции Поволжского округа.

Суд решил, что получение аккредитации в период проверки — это не основание для ее прекращения. Мораторий на проверки действует только для тех компаний, которые на момент назначения ВНП уже имеют аккредитацию.