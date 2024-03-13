Налоговики могут проверять деятельность IT-компаний до того, как они получили аккредитацию

Сейчас для аккредитованных IT-компаний установлен мораторий на выездные налоговые проверки. Он будет действовать до 3 марта 2025 года. Проверять бизнес в сфере IT налоговики могут только в исключительных случаях.
Если ИФНС начала проверку до того, как IT-компания получила аккредитацию, то налоговая имеет право ее продолжать. Об этом сказано в постановлении Арбитражного суда кассационной инстанции Поволжского округа.
Суд решил, что получение аккредитации в период проверки — это не основание для ее прекращения. Мораторий на проверки действует только для тех компаний, которые на момент назначения ВНП уже имеют аккредитацию.
Начать дискуссию