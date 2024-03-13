Уточнят норму про освобождение от НДФЛ выплат при увольнении

Выходное пособие при увольнении в размере 3-ех средних зарплат не облагается НДФЛ (для Крайнего Севера – 6 средний зарплат). Эту норму НК изменят. Но изменится только формулировка, а сама суть останется.

Проект с поправками в НК одобрен на правительственной комиссии. Сам этот проект ранее был размешен на федеральном портале.

По-прежнему не будут облагать 3 средних зарплаты или 6 средних, если это организация на Крайнем Севере.

Будет систематизация видов выплат физлицам, предусмотренных при увольнении, в пределах которых такие доходы освобождаются от НДФЛ, сообщает Минфин.

Сейчас освобождается только средний месячный заработок.

Будет так: освобождается средний месячный заработок (вознаграждение, денежное довольствие).

Кстати, необлагаемая выплата в 3 оклада – это не только выходное пособие при сокращении, но и «отступные» при увольнении по соглашению сторон. Такая компенсация тоже не облагается НДФЛ в пределах трех средних зарплат (письмо ФНС от 27.10.2023 № ЗГ-3-11/13952).