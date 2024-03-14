Бывших сотрудников ФНС и ГИБДД осудят за передачу взятки более 500 000 рублей

В Нижнем Новгороде завершилось следствие по уголовному делу в отношении бывшего заместителя командира отдельного батальона ДПС и экс-замначальника отдела выездных и налоговых проверок регионального управления ФНС.
Следствие установило, что предприниматель через обвиняемых решил передать взятку начальнику отдела камеральных проверок областного УФНС. Таким образом бизнесмен хотел избежать наказания за налоговые нарушения, пишет «Коммерсант».
Предприниматель передал налоговикам три телефона Apple и трое часов этой же марки на общую сумму 531 000 рублей.
Дело о взятках направили в суд.
Комментарии1
интересно, командир батальона ДПС каким боком прошел?