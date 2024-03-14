Бывших сотрудников ФНС и ГИБДД осудят за передачу взятки более 500 000 рублей

Ответственность самозанятого. Как правильно зафиксировать ее в договоре, и что это даст заказчику

Сотрудничество с внештатниками — это всегда риск. Самозанятый не выполнил работы в срок, некачественно оказал услуги, не выдал чек — вот лишь часть проблем, с которыми может столкнуться заказчик. Обезопасить себя он может, только если подробно пропишет в договоре ответственность исполнителя в разных ситуациях.