Если квартиру продать сразу после приватизации, будет НДФЛ

В общем случае минимальный срок владения жильем (чтобы продать его без НДФЛ) – 5 лет. Но для приватизированного жилья – 3 года.

Разъяснение дает ФНС в письме от 05.12.2023 № БС-19-11/368@.

Речь идет о продаже приватизированной комнаты.

Если с момента приватизации не прошло 3 года, то будет база для НДФЛ. Но ее можно уменьшить на имущественный вычет в размере 1 млн рублей.

При этом надо сдать декларацию 3-НДФЛ и уплатить налог до 15 июля.

Про минимальный срок владения имуществом в разных ситуациях, в том числе после приватизации, читайте здесь.

Когда при продаже жилья надо и не надо сдавать 3-НДФЛ и платить налог, смотрите тут.