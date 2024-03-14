Если квартиру продать сразу после приватизации, будет НДФЛ

Разъяснение дает ФНС в письме от 05.12.2023 № БС-19-11/368@.
Речь идет о продаже приватизированной комнаты.
Если с момента приватизации не прошло 3 года, то будет база для НДФЛ. Но ее можно уменьшить на имущественный вычет в размере 1 млн рублей.
При этом надо сдать декларацию 3-НДФЛ и уплатить налог до 15 июля.
Про минимальный срок владения имуществом в разных ситуациях, в том числе после приватизации, читайте здесь.
Когда при продаже жилья надо и не надо сдавать 3-НДФЛ и платить налог, смотрите тут.
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