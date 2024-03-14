ИП на УСН в ЕНП-уведомлениях на НДФЛ указывает один ОКТМО для всех своих магазинов

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Распределяют НДФЛ по разным ОКТМО:

ИП на ПСН с сотрудниками.

ИП на УСН это не касается. Место ведения деятельности для целей уплаты НДФЛ не имеет значения.

НДФЛ будет идти в бюджет того города, где у ИП постоянная регистрация (прописка).

Напомним, в 2024 году НДФЛ надо платить только на КБК ЕНП без указания ОКТМО. Но эти коды фигурируют в уведомлении по ЕНП. У ИП на УСН там будет одна строка для НДФЛ с одним ОКТМО и кодом периода.

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