🙅 Сдавать налоговую отчетность не обязательно должен именно бухгалтер

Компания может сдавать отчеты через законного или уполномоченного представителя. И это не обязательно должен быть бухгалтер.

Разъяснение дает Минфин в письме от 09.01.2024 № 07-01-10/198.

Законные представители – это лица, уполномоченные представлять организацию на основании закона или ее учредительных документов.

Уполномоченный представитель – физическое или юридическое лицо, уполномоченное компанией представлять ее интересы в отношениях с ФНС.

НК не содержит требования, что представителем организации — как законным, так и уполномоченным — должен быть исключительно бухгалтер организации.

Роструд же в письме от 26.01.2024 № ПГ/00436-6-1 сообщает, что ТК не обязывает иметь в штате главного бухгалтера.

В своем письме ФНС также пояснила, что количество отчетов поступательно оптимизируется с учетом обеспечения баланса публичных и частных интересов (как именно был сформулирован вопрос, который поступил в Минфин, неизвестно. Не исключено, что какой-то бухгалтер посетовал на большое количество отчетов).

Кстати, есть общественная инициатива вписать в НК гарантированный 2-недельный отпуск для бухгалтера, чтобы в это время не было никаких требований.