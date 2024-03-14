🙅 Сдавать налоговую отчетность не обязательно должен именно бухгалтер

Разъяснение дает Минфин в письме от 09.01.2024 № 07-01-10/198.
Законные представители – это лица, уполномоченные представлять организацию на основании закона или ее учредительных документов.
Уполномоченный представитель – физическое или юридическое лицо, уполномоченное компанией представлять ее интересы в отношениях с ФНС.
НК не содержит требования, что представителем организации — как законным, так и уполномоченным — должен быть исключительно бухгалтер организации.
Роструд же в письме от 26.01.2024 № ПГ/00436-6-1 сообщает, что ТК не обязывает иметь в штате главного бухгалтера.
В своем письме ФНС также пояснила, что количество отчетов поступательно оптимизируется с учетом обеспечения баланса публичных и частных интересов (как именно был сформулирован вопрос, который поступил в Минфин, неизвестно. Не исключено, что какой-то бухгалтер посетовал на большое количество отчетов).
Кстати, есть общественная инициатива вписать в НК гарантированный 2-недельный отпуск для бухгалтера, чтобы в это время не было никаких требований.
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Комментарии2
Чем этот представитель будет заниматься в свободное от сдачи отчетности время?
И отчётов в это время не будет?