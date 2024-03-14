3-НДФЛ

Кому нужно обязательно сдать декларацию по форме 3-НДФЛ

Заканчивается срок сдачи физическими лицами деклараций по доходам за 2023 год. Разберитесь, о чем вы должны отчитаться и какие вопросы могут быть у налоговиков.
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Сдавать в налоговую декларацию по форме 3-НФДЛ до 2 мая должны физические лица, которые получили доход от продажи жилья, земли, транспорта, выиграли в лотерею или сдавали имущество за деньги.

После камеральной проверки сотрудники ИФНС начислят налог, который нужно оплатить до 15 июля.

До 2 мая раскрыть свои доходы перед налоговиками должны также ИП на ОСНО, нотариусы и адвокаты, которые работают в частных кабинетах.

Отчет о доходах физлицам нужно представлять только в следующих случаях:

  • за проданное жилье получили больше 1 млн рублей;

  • получили больше 250 000 рублей от продажи иного имущества;

Собственник платит налог не со всей суммы проданного имущества, а только с разницы между ценой, за которую он его купил, и стоимостью продажи. Если человек приобрел квартиру за 4 млн рублей, а через два года решил ее продать за 4,5 млн, то налог нужно заплатить с дохода в 500 000 рублей.

Есть минимальные сроки владения жильем, по истечении которых продажа не будет облагаться налогом. Это 5 лет для купленных квартир и 3 года для полученных в наследство, приватизированных. Срок владения считают с даты регистрации прав.

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