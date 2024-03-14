Роструд: нарушения находят почти у каждого работодателя

Риск-ориентированный подход в 5 раз сократил число проверок, но их эффективность увеличилась. Инспекторы нашли нарушения в 9 из 10 проверок.

По результатам 2023 года эффективность проверок Роструда оказалась выше 88%. Инспекторы выявляли нарушения в 9 из 10 проверок, сообщили в пресс-службе ведомства.

Они должны проводиться только в том случае, если действительно есть большой риск. Если раньше нарушения выявлялись примерно в 6 из 10 проверок, то сегодня этот показатель уже практически достиг 9 результативных проверок из 10 или 88% эффективности проводимых контрольно-надзорных мероприятий, — сказал глава Роструда Михаил Иванков.

В 2023 году число контрольно-надзорных мероприятий сократилосьв 5 раз по сравнению с 2022 годом.

Сейчас план проверок составляют с учетом риск-ориентированного подхода. Инспекторы придут в компании, где очень высока вероятность нарушения. Также проверяющие начнут проверку на основании обращений сотрудников.