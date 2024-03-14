Роструд: нарушения находят почти у каждого работодателя

По результатам 2023 года эффективность проверок Роструда оказалась выше 88%. Инспекторы выявляли нарушения в 9 из 10 проверок, сообщили в пресс-службе ведомства.
Они должны проводиться только в том случае, если действительно есть большой риск. Если раньше нарушения выявлялись примерно в 6 из 10 проверок, то сегодня этот показатель уже практически достиг 9 результативных проверок из 10 или 88% эффективности проводимых контрольно-надзорных мероприятий, — сказал глава Роструда Михаил Иванков.
В 2023 году число контрольно-надзорных мероприятий сократилосьв 5 раз по сравнению с 2022 годом.
Сейчас план проверок составляют с учетом риск-ориентированного подхода. Инспекторы придут в компании, где очень высока вероятность нарушения. Также проверяющие начнут проверку на основании обращений сотрудников.
Комментарии2
С их нормативными документами и подходом к делу нарушения можно найти в любой компании.
если прийти с независимой проверкой в ихнюю же организадницу, то там количество нарушений вообще зашкалит!