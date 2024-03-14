Эксперт по воинскому учету: если экономите на кадровом учете — это может дорого обойтись компании. Военкоматы хотят 500 пустых конвертов

Эдислава Красных на конференции «Клерка» поделилась конкретными случаями из своей практики взаимодействия с военкоматами. У работодателей требуют 500 пустых конвертов, а еще сотрудники военных комиссариатов могут не смотреть документы и сразу заявлять, что чего-то не хватает.

В ходе IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» эксперт по воинскому учету Эдислава Красных рассказала, как наладить кадровый учет, чтобы у работодателей не было проблем с заполнением форм для воинского учета.

Эдислава Красных — руководитель участка «Зарплата и кадры» в Первой Экспертной Бухгалтерии, главный эксперт по воинскому учету.

Если работодатель будет экономить на кадровом учете, не обновлять информацию о сотрудниках, то это в итоге ему дорого обойдется. Поэтому важно внутри своей компании назначить ответственных лиц или отдать такие задачи на аутсорс, — заявила эксперт.

Также она рассказала про ситуацию из личной практики, когда сотрудник военкомата сразу отказался ставить компанию на учет, аргументируя это тем, что нет необходимых планов и приказов.

Причём эти документы были поданы в военкомат, просто сотрудник не стал смотреть весь пакет документов, а просто сразу сообщил об отсутствии необходимых.

Проблему решили следующим образом: продемонстрировали наличие каждого из необходимых документов.

Иногда документы нужно показывать буквально в лицо, и уметь настаивать на своем. Главное, знать, что все планы, приказы, формы — все это есть в пакете документов. И вам не имеют права отказывать в постановке на воинский учет, — сказано в материалах презентации.

Еще одна ситуация — военкоматы требуют 500 пустых конвертов. Помимо замечаний и правок к подаваемым документам, в одном из военкоматов потребовали от клиента принести 500 пустых продолговатых конвертов для корреспонденции. Естественно, такого требования нет ни в одном законе.

Эксперт советует аргументировать свою позицию и не отдавать просто так конверты.