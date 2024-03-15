Банки

ЦБ: кредитовать в 2024 году будут меньше

Банк России сообщил, что ожидает охлаждение кредитования в этом году после рекордных показателей 2023 года.
9 4

По данным Центробанка банковский сектор в IV квартале 2023 года заработал около 0,6 трлн рублей, что на 40% ниже результата III квартала. Снижение вызвано отрицательной валютной переоценкой, сезонным увеличением операционных расходов, а также ростом резервов по корпоративным кредитам.

После высоких показателей прошлого года и слабого 2022 года прибыль сектора по итогам 2024 года может снизиться до уровня 2,3–2,8 трлн рублей на фоне сокращения маржи, возвращения расходов на резервы к средним историческим уровням, а также гораздо меньшего эффекта валютной переоценки.

Корпоративное кредитование за квартал увеличилось на 6,2%, а по итогам года показало рекордный рост в 20,1%. В 2024 году ожидается снижение его темпов до 6–11% за счет жестких денежно-кредитных условий, необходимости восстановления буфера ликвидности системно значимых банков после отмены послаблений по нормативу краткосрочной ликвидности.

Розничное кредитование в IV квартале замедлилось, хотя ипотека пока не очень сильно из-за действия госпрограмм. А потребительское кредитование более существенно — за счет макропруденциальных лимитов. За 2023 год ипотека выросла на рекордные 34,5%, а потребительские кредиты — на 15,7%.

По мнению ЦБ в 2024 году можно ожидать заметного охлаждения розницы: прирост ипотеки, по прогнозу, составит 7–12% за год, а прирост потребительского кредитования — 3–8%.

Корпоративные средства за квартал увеличились на 8,2% за счет притока бюджетных средств и экспортной выручки, а средства населения — на рекордные 10,7% благодаря авансированию в декабре январских пенсий, бюджетным и социальным платежам, а также росту доходов населения.

В 2024 году ожидается более умеренная динамика: рост средств организаций — в диапазоне 7–12%, а средств населения — 8–13%.

Начать дискуссию

Обзоры новостей

⚡️Итоги дня: нейросети от Яндекса покоряют рейтинги, китайские машины скоро закончатся, а ценные бумаги Росбанка подорожали на 20%

Подготовили обзор главных событий дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

9

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Бесплатно с

Писать пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах или нет, а если да, то как. Мини-курс

Без пояснений отчетность может быть расценена как неполная, поэтому составлять их необходимо. В мини-курсе рассказываем, кто должен их формировать, в какой форме и какие сведения следует в них отразить.

Писать пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах или нет, а если да, то как. Мини-курс
6
Дробление бизнеса

Варианты амнистии по дроблению от Путина: мнение эксперта

Внимание ФНС к дроблению растет, но бизнес ждет амнистию.

31

Календарь вебинаров

20
Лучшие спикеры, новый каждый день
Выездные налоговые проверки

Правила поведения на налоговых проверках: когда можно оспорить выемку

Налоговый юрист Владислав Каминский дал бухгалтерам ценные советы, как вести себя во время налоговых проверок, что делать, если назначили выемку документов и есть ли шанс оспорить эту процедуру.

23
Наталия Лукина

IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка». О чем рассказывают спикеры

Начались выступления первых спикеров на IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»! О том, как исправить ошибки в уведомлениях, какие изменения произошли в РСВ, что проверять бухгалтерам, отвечающим за воинский учет, какие изменения нас ждут в 2024 году расскажем в нашем репортаже. Следите за обновлениями.

IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка». О чем рассказывают спикеры
18
248
Клерк
Обучение для бухгалтеров

🔥Весенняя акция на «Клерке»! Все онлайн-курсы по 5 450 рублей!

Освойте новый участок работы всего за месяц! Успейте воспользоваться уникальным предложением этой весны и купите любой онлайн-курс за 5 450 руб.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
19

Онлайн-курсы

46
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Банки

ЦБ: кредитовать в 2024 году будут меньше

Банк России сообщил, что ожидает охлаждение кредитования в этом году после рекордных показателей 2023 года.

9
Налоговые изменения 2024

Прямая трансляция с IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»

Собираем самое важное из конференции в этот пост. Внимательно следите за его обновлением. Все главное об изменениях в налогах, отчетности, воинском учете, проверках, кадрах и зарплате в 2024 году.

Прямая трансляция с IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»
140
Налоговые проверки

Как не попасть на ВНП в 2024 году. 3 полезных совета от эксперта

Владислав Каминский на конференции «Клерка» дал бухгалтерам важные советы, которые помогут компаниям не попасть на выездную налоговую проверку.

45
Жилищное законодательство

Управляющим компаниям разрешат не гасить долги по ЖКУ за банкротов

Чтобы управляющие компании не отвечали за долги банкротов, депутаты решили внесли изменения в Жилищный кодекс.

25
Обзоры для бухгалтера

Казусы воинского учета: военкоматы хотят от работодателей 500 чистых конвертов и проявляют чудеса телепатии. «Ночной бухгалтер» № 1642

Ответственные работодатели хотят встать на учет в воекоматах, но не тут-то было. ФНС напугала всех комиссиями по самозанятым, компании в панике. Редко, но метко: если к вам пришла ГИТ -- срыва нет.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
37
Транспортный налог

ФНС отвечает: какие льготы по транспортному налогу есть у участников СВО

Военные, мобилизованные и добровольцы имеют право не платить транспортный налог. Это право указано в законах субъектах РФ, поэтому детали нужно уточнить у местных налоговиков или на сайте ФНС.

29

Разборы законов

1 205
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Общество

Люди хотят сменить работу в этом году

Большинство работников, несмотря на то, что оценивают рынок как неблагоприятный для поиска работы, планируют менять работу в 2024 году.

Люди хотят сменить работу в этом году
44
Инвестиции

МТС-банк планирует выйти на Мосбиржу

Собрание акционеров приняло решение провести первичное размещение акций МТС-банка (IPO) на Московской бирже.

27
Карьера бухгалтера

Сколько платят главбухам в Москве и в регионах или есть ли жизнь за МКАДом

Клерк решил сравнить зарплаты бухгалтеров в столице и в регионах. Да, ожидали увидеть разброс, но не такой. Добавили опрос к этой статье, пожалуйста, проголосуйте и помогите нам разобраться — действительно в регионах настолько не ценят труд бухгалтера?

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
2
179
Зарплата

Неиспользованные отгулы при увольнении не сгорают

За работу в выходной день сотруднику положена двойная оплата или одинарная + отгул. Причем работодатель должен вести учет этих отгулов.

Неиспользованные отгулы при увольнении не сгорают
106
МКПЦ
Налоговый мониторинг

Минимизация рисков в целях налогового мониторинга

Налоговый мониторинг (далее — НМ) — это новая форма контроля, которая позволяет организациям добровольно предоставлять ФНС информацию о своих операциях и обязательствах.

Минимизация рисков в целях налогового мониторинга
60
Ведение бизнеса

Челябинский электрометаллургический комбинат стал собственностью государства

ЧЭМК обвиняют в продаже продукции недружественным странам по низким ценам, а Генпрокуратура считает незаконной приватизацию комбината, которая была в 1990-х.

57

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Зарплата

Что в 2024 году изменилось в зарплате из-за решений Конституционного Суда + таблица решений

С 2024 года при расчете зарплаты надо учитывать нормы про МРОТ, доплату за выходные дни, сверхурочные, премии в интерпретации Конституционного Суда.

Что в 2024 году изменилось в зарплате из-за решений Конституционного Суда + таблица решений
77

Интересные материалы

DocsInBox

Топ 7 советов по инвентаризации в заведении общепита

Инвентаризация — важный процесс для любого заведения общественного питания. Она позволяет контролировать запасы, оптимизировать закупки и предотвращать потери. В этой статье мы рассмотрим топ 7 советов по проведению инвентаризации, которые помогут вам эффективно управлять ресурсами и повысить прибыльность заведения.

Топ 7 советов по инвентаризации в заведении общепита
37