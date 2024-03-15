Управляющим компаниям разрешат не гасить долги по ЖКУ за банкротов

Чтобы управляющие компании не отвечали за долги банкротов, депутаты решили внесли изменения в Жилищный кодекс.

В Госдуму внесли законопроект, который снимает с управляющей компании обязанность возмещать долги собственников-банкротов за коммунальные услуги.

Законопроектом предлагается освободить от возмещения задолженности по коммунальным услугам (за исключением ОДН) ресурсоснабжающей организацией, региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в случае, если такая задолженность физического лица признана безнадежной, — сказано в пояснительной записке.

Сейчас внесудебное банкротство позволяет социально незащищенным должникам вернуться к нормальной жизни и восстановить свое финансовое положение. Однако их долги затрагивают права кредиторов, которые ждут выплат. В частности, за потребление коммунальных услуг.